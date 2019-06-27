Виктор Гончаренко: "Тяжело выделять положительные моменты, когда проигрываешь"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - об игре Кубка Париматч Премьер против "Краснодара" (0:1).

- Мы привыкли, что у нас ограниченная обойма, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Мы не с восторгом это восприняли. Хотелось больше замен, но несколько человек выпали. Нам есть, кем усилить игру (в следующих матчах - прим. "СЭ"). Чем мне нравятся такие матчи - можно посмотреть на молодых. Не все были готовы сыграть 90 минут. Тяжело выделять положительные моменты, когда проигрываешь. Важно, что мы получили практику на хорошем уровне и никто не получил травму. Хотелось бы, чтобы моментами распоряжались лучше, но когда у тебя один момент за игру, распорядиться им сложно.

Что нужно знать о летнем турнире в Австрии: регламент и календарь игр, расписание и результаты матчей, турнирная таблица