Виктор Гончаренко: «Посмотрим, сможет ли Дзагоев помочь в матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (1:0).

— Мы знаем, что всем тяжело играть с «Уфой», — приводит слова тренера сайт красно-синих. — Они умеют организованно и компактно обороняться. Весь вопрос в том, сколько ты найдешь шансов и как их используешь. У нас было достаточно предпосылок для того, чтобы забить второй гол. Напряжение висело до конца игры, хотя и качество атаки, и качество обороны у нас сегодня было на хорошем уровне.

— Константин Марадишвили пропустит игру с «Локомотивом» из-за перебора желтых карточек. Это большая проблема?

— Отсутствие любого футболиста — это проблема, но у нас достаточно широкая скамейка. У нас есть Бистрович, который вышел и забил гол, есть Дзагоев. Так что мы сможем компенсировать его отсутствие.

— Алан Дзагоев сегодня попал в заявку на игру. Как оцените его состояние на сегодня?

— Он только вернулся в общую группу, провел несколько тренировок. Будем в недельном цикле оценивать его состояние и посмотрим, сможет ли он помочь в матче с «Локомотивом».

— В чем идея с Чидерой Эджуке в центре обороны? И его перевод налево после перерыва — реакция на то, что он постоянно сваливался во фланг?

— Он тяготеет к левому флангу. Когда мы выпускали его против «Спартака» и «Ахмата», у него было больше пространства. Он эффективно играет нападающего, но в сегодняшнем матче он больше понравился слева, потому что от него всегда исходит острота.

— Почему Зайнутдинов и Кучаев менялись флангами уже в начале первого тайма?

— Игроки группы атаки, включая крайних полузащитников, могут по ситуации меняться позициями в любой момент. Только Влашич постоянно остается примерно на своем месте, остальные могут меняться. Учитывая, что не было чистого форварда, это было частью плана.