Виктор Гончаренко оценил игру Черникова, Крыховяка и Классона

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко оценил игру некоторых футболистов команды в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:2).

— Как оцениваете игру Черникова на не совсем привычной позиции сегодня? Какие его качества вы выделяете в принципе?

— Достаточно неплохо сыграл. Луценко — качественный нападающий, он забил 2 гола, но это вопрос не к Черникову. Черников полезен, может сыграть как в центре поля, так и в центре защиты.

— Было ли заранее решено кто будет бить пенальти или решали по факту?

— Конечно, мы определяем 2-3 пенальтиста, они принимают решения, кто бьет. Но Кордоба в прошлый раз забил, потому остановились на нем.

— Видите ли вы злоупотребление дальними ударами у Крыховяка? Если да, как работать над тем, чтобы чаще находить партнеров, находящихся в более выгодных позициях?

— Ты определенным игрокам должен раздвигать рамки, и Крыховяк хорошо понимает, когда лучше пробить, а когда проникающую передачу сделать. Для таких игроков можно раздвигать рамки.

— В Греции сообщили, что ПАОК заинтересован в приобретении Классона и сделал предложение клубу. Так ли это? И будут ли еще трансферы в «Краснодаре»?

— Давайте этот вопрос адресуете в ПАОК. По нашим приобретениям — пока трансферное окно открыто, все может быть.

— 4-й матч Классон не забивает, хотя моментов у него много. Как считаете, почему так?

— Наверно, игровая практика исправит прицел. Виктор много пропустил на чемпионате Европы, но с практикой он будет реализовывать лучше свои моменты.