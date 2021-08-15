Виктор Гончаренко рассказал о ситуации с Виленой

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, почему полузащитник Тонни Вилена не попал в заявку на матч 4-го тура Тинькофф чемпионата России против тульского «Арсенала» (3:2).

— Вы сказали, что к Вилене применены санкции. Верно ли, что дело в том, что у него случился конфликт с Ильиным, а после этого Вилена сказал, что больше не хочет тренироваться и ищет новый клуб?

— Нет, не в этом дело. Была стычка, но в любом здоровом коллективе может быть неприятная ситуация. Мы поговорили — все, что было, должно остаться вчерашним днем. Контракт Вилены? Он по-своему понимает свой контракт, надо более внимательно смотреть. Клуб в данном случае прав.