Осинькин: «Крылья» долго привыкали к специфике поля в Казани»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 4-го тура Тинькофф Рпл против «Рубина» (1:1).

— Мы завоевали важное для себя очко, хотя были настроены на победу. Удержать три очка не вышло, но по качеству игры с нашей стороны она была хорошей. Мы долго привыкали к специфике поля, но в целом играли против качественной команды неплохо.

— В стартовом составе было несколько изменений. С чем они связаны?

— Вернулся в стартовый состав Сергеев. Глушенков тоже футболист, который в команде не чужой. Он пришел в команду позже всех, после начала чемпионата и набирает форму. Решили, что такой состав будет оптимальный.

— Эта игра была особенной для болельщиков. Кто-то из них приехал даже на велосипеде.

— Сегодня я выходил в город и встретил столько болельщиков из Самары. Конечно, это очень приятно. При нынешних ограничениях мы два домашних матча, по сути, играли при пустых трибунах. Их не хватало. Сегодня только наших болельщиков было больше, чем на домашних матчах. Я хотел бы их поблагодарить. Мы слышали поддержку всю игру. И отдельно хочу поблагодарить Максима на велосипеде — 350 километров, это немалое расстояние.

После прошлого сезона у нас хорошие отношения, даже единение. Я надеюсь, что мы их отблагодарим хорошей игрой.

— Со Слуцким удалось поговорить после игры?

— Совсем немножко. Буквально обменялись парой фраз про поле. Но мы с ним действительно давно знакомы. Наверное, никто в РПЛ не работает из тех, кто знает его дольше, чем я.