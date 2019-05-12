Виктор Гончаренко: "Мы принимаем ситуацию такой, какая она есть"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что итоговый результат встречи во-многом будет зависеть от армейцев. По его словам, соперник будет играть раскрепощенно.

– На руку ли, что "Зенит" – чемпион? С одной стороны, спадает груз ответственности, с другой – играешь раскрепощенно. Поэтому посмотрим. Зависит и от того, что мы будем показывать на поле.

– Сложно ли работать, когда не все зависит от ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов?

– В моем случае приятно работать в целом, так как мы получаем удовольствие от своей работы. Зависит – не зависит. Тем и прекрасен футбол. Пример – "Ливерпуль", который набрал столько очков, но может не стать чемпионом. Мы принимаем ситуацию такой, какая она есть и смотрим всегда вперед.

– То, что произошло на неделе, вдохновляет на какие-то камбеки?

– Во-первых, нужно отметить смелость команд, игра в атаку у многих команд. Это красота футбола, то, что нравится болельщикам. Мы должны брать самое лучшее из таких игр.

– ЦСКА будет играть сегодня в атаку?

– не могу припомнить, чтобы когда-то была установка играть по-другому. Понятно, что есть Лига чемпионов, когда команда волей–неволей начинает ниже обороняться. Такие команды, как "Реал", могут давить.