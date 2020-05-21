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Виктор Гончаренко: «Даже если бы ЦСКА шел в зоне Лиги чемпионов, я бы был за то, чтобы чемпионат продолжился»

21:32
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что поддерживает возобновление сезона в премьер-лиге при любых условиях.

- Времени всегда мало. 5-6 недель достаточно, чтобы подготовиться, — сказал Гончаренко в эфире Instagram Нобеля Арустамяна. — Но мы постараемся провести втягивающий период, чтобы плавно подойти к возобновлению чемпионата.

Все руководители клубов, смотря сейчас в такой ситуации на турнирную таблицу, ищут свою корысть. Ответ очень прост: футболисты должны играть. Даже если бы ЦСКА был на втором месте, в зоне Лиги чемпионов, я бы был за то, чтобы чемпионат продолжился.

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