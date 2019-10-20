Виктор Гончаренко: «ЦСКА не совсем удачно играет на стандартах»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 13-го тура против «Уфы» (1:1) объяснил, почему армейцы прижались к своим воротам в концовке игры.

— Мы контролировали игру в первом тайме и в начале второго, забили гол, — приводит официальный сайт ЦСКА слова Гончаренко. — Затем надо было лучше сыграть в своих быстрых атаках. К сожалению, не реализовали атаки, которые хорошо разгонял Влашич. «Уфа» пыталась изменить ситуацию путем фланговых подач и стандартных положений, и, к сожалению, им удалось. В который раз надо отметить, что мы не совсем удачно играем на стандартах. Хотя в Уфе было сложно и «Ростову», и «Спартаку», и «Зениту».

— Что случилось в заключительные 15 минут, когда ЦСКА прижался к своим воротам?

— Сработала психология. Мы вели 1:0 и пытались удержать счет. Хотя у нас были подходы, чтобы забить еще.

— Что можете сказать о проблеме вторых таймов? Снова у вас есть преимущество после первой половины встречи, но команда его упускает...

— Понятно, что группа атаки проделывает очень большой объем работы. Не всегда удается закрывать фланги, и через них соперник переходит на нашу половину. Схема и психология — вот два момента, в которых кроются причины.

— Впереди важнейшая игра с «Ференцварошем». Команда готова?

— Почему нет? В первом матче после сборной очень важно втянуться в ритм, выиграть. Это удается не всегда. Но после первой официальной игры команда становится лучше. Надеюсь, так и произойдет. Мы уже смотрели «Ференцварош», будет тяжело. Но легких соперников сейчас не бывает.

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