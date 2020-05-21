РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Виктор Гончаренко: «Чалов живет надеждой, что снова начнет много забивать»

22:05
Федор Чалов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Федор Чалов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, чем объясняет спад в результативности нападающего московского клуба Федора Чалова.

— Федя живет надеждой, что снова начнет много забивать, — рассказал Гончаренко в эфире Instagram журналиста Нобеля Арустамяна. — Когда нападающий не чувствует уверенность, то видит большого вратаря и маленькие ворота. А если уверен в себе, то все наоборот.

Масса факторов играет. В том числе и то, что Чалова оценивают, как лучшего нападающего чемпионата. За ним следят постоянно.

Если бы он забил несколько пенальти, то сейчас говорили совсем другое.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир