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Виктор Гончаренко: «Бережно относимся к Дзагоеву, поэтому он отыграл только тайм»

14:19
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил состояние полузащитника Алана Дзагоева и его игру в товарищеском матче против ростовского СКА в понедельник. В ноябре хавбек завершил восстановление после полученного в феврале разрыва связок колена.

— Сегодняшнюю игру Дзагоева оценить очень просто, — сказал Гончаренко. — Если в первом тайме у нас было много осмысленных атак, мы качественно доставляли мяч в штрафную площадь, то во втором, когда Алана не было, мы не смогли этого делать. Дзагоев знает, как придержать мяч, как развернуть атаку, как сохранить мяч. Он мог сегодня и больше сыграть, но, учитывая, что мы к нему бережно относимся, вернее даже он сам к себе более бережно относится, выпустили его только на тайм. Холод значения не имел: он сам долго разминается, готовит себя до общей разминки. Он мог и 90 минут сегодня сыграть. (Александр Рогулев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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