Булатов: «Для РПЛ Соболев — хороший нападающий, но до уровня Дзюбы он не дотягивает»
Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о возможном переходе нападающего команды Александра Соболева в «Зенит».
«После неоднозначного сезона, в свое 100-летие клуб хочет безоговорочно и без рисков выиграть чемпионат, чтобы не было нервных потрясений. «Зенит» и сам усилится, и ослабит конкурентов. Еще есть слухи об ужесточении лимита, поэтому «Зенит» хочет перестраховаться.
Соболеву уже 27 лет, это самый расцвет. В России у него хороший уровень, есть лидерские качества, спортивная злость. Он поднимает командный дух своей заряженностью, агрессией. Может, сверхмастерства и нет, но для РПЛ Соболев — хороший нападающий. Возможно, до уровня Дзюбы он не дотягивает, Артем погибче, может сыграть поумнее», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.
За «Спартак» Соболев играет с января 2020 года. На его счету 58 голов и 32 результативные передачи в 139 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 7,5 миллиона евро.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -