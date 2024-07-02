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Сегодня, 23:08

Агент Сутормина рассказал о будущем футболиста в «Зените»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал о будущем своего клиента.

«У Алексея в планах подготовка к новому сезону. Готов ли Алексей стать запасным игроком «Зенита» в новом сезоне? Думаю, что нет такого футболиста, который был бы готов. Я лично таких не встречал. Предложения от клубов РПЛ? Это без комментариев», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

Вторую часть сезона-2023/24 Сутормин провел в «Сочи» на правах аренды. За это время он сыграл 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Контракт 30-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: Спорт День за Днем
Алексей Сутормин
ФК Зенит
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