Форвард «Локомотива» Раконьяц будет выступать на правах аренды за «Диошдьер»
Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц проведет следующий сезон в аренде в «Диошдьере», сообщает пресс-служба венгерского клуба.
В прошедшем сезоне 24-летний черногорец выступал на правах аренды за «Бачку Тополу». У сербского клуба была опция выкупа прав на игрока, но он не стал ей пользоваться.
Раконьяц стал игроком «Локомотива» в 2022 году. Всего за московскую команду форвард сыграл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Контракт черногорского футболиста с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2026-го.
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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8
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|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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