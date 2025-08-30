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«После вылета с чемпионата мира Лобановский был трупом». Великий тренер не пережил «сэйв» Марадоны

Юрий Голышак
Обозреватель
Валерий Лобановский.
Фото Игорь Уткин

Видеооператор сборной СССР Евгений Маликов в интервью «СЭ» рассказал про то, как Валерий Лобановский отреагировал на вылет команды с чемпионата мира 1990 года.

— 1990 год для меня до сих пор необъясним.

— После вылета с чемпионата мира Лобановский был трупом. Он ехал в Италию, думая о том, как стать чемпионом мира! Команда была готова здорово. Там же еще случились всякие денежные передряги, левые дела, чего прежде быть не могло. Но сломало его другое!

— Что? Я 35 лет гадаю.

— Он Румынию в голове уже обыграл. Думал об Аргентине. Те здорово играли — но и мы тоже. Ни в чем не уступили. До сих пор картина перед глазами, как Марадона выбивает мяч рукой из ворот! Я с трибуны гляжу: вроде рука была! Или нет? Я оттуда разглядел — а судья рядом стоял. «Не увидел».

— После чемпионата мира наша сборная отказывалась уезжать из Чокко, бастовала. Что-то не выплатили.

— Это темная и грязная история. Вообще-то Лобановский — человек совершенно не про деньги! Но хорошо платить стали только при нем. Благодаря его прямому контакту с Егором Лигачевым. Я получал половину от ребят. Им 600 долларов, мне — 300. Ординарец Лигачева с Лобановским постоянно был на связи. Этот помощник к нам на базу приезжал, расспрашивал — что еще надо?

— Это великое дело.

— При мне кто-то из начальников завел с Лобановским разговор про премиальные — Валерий Васильевич отрезал: «Ваше какое дело? Обещали — заплатите! Может, футболисты туалет хотят обклеить деньгами...» Знаете его прозвище у ребят?

— Знаю прозвище Бескова — Барин.

— Совершенно верно! А Лобановского звали Папа. А почему? Потому что к каждому своему футболисту Валерий Васильевич приезжал в больницу. А для Бескова многие становились «отработанным материалом»...

Видеооператор сборной СССР Евгений Маликов рассказал о&nbsp;звездах футбола 80-х.«Черенкова отцепили от сборной. Но он сам приехал в Новогорск и затаился в гараже!» Все секреты легенд советского футбола
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Валерий Лобановский
Евгений Маликов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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