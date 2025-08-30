«После вылета с чемпионата мира Лобановский был трупом». Великий тренер не пережил «сэйв» Марадоны

Видеооператор сборной СССР Евгений Маликов в интервью «СЭ» рассказал про то, как Валерий Лобановский отреагировал на вылет команды с чемпионата мира 1990 года.

— 1990 год для меня до сих пор необъясним.

— После вылета с чемпионата мира Лобановский был трупом. Он ехал в Италию, думая о том, как стать чемпионом мира! Команда была готова здорово. Там же еще случились всякие денежные передряги, левые дела, чего прежде быть не могло. Но сломало его другое!

— Что? Я 35 лет гадаю.

— Он Румынию в голове уже обыграл. Думал об Аргентине. Те здорово играли — но и мы тоже. Ни в чем не уступили. До сих пор картина перед глазами, как Марадона выбивает мяч рукой из ворот! Я с трибуны гляжу: вроде рука была! Или нет? Я оттуда разглядел — а судья рядом стоял. «Не увидел».

— После чемпионата мира наша сборная отказывалась уезжать из Чокко, бастовала. Что-то не выплатили.

— Это темная и грязная история. Вообще-то Лобановский — человек совершенно не про деньги! Но хорошо платить стали только при нем. Благодаря его прямому контакту с Егором Лигачевым. Я получал половину от ребят. Им 600 долларов, мне — 300. Ординарец Лигачева с Лобановским постоянно был на связи. Этот помощник к нам на базу приезжал, расспрашивал — что еще надо?

— Это великое дело.

— При мне кто-то из начальников завел с Лобановским разговор про премиальные — Валерий Васильевич отрезал: «Ваше какое дело? Обещали — заплатите! Может, футболисты туалет хотят обклеить деньгами...» Знаете его прозвище у ребят?

— Знаю прозвище Бескова — Барин.

— Совершенно верно! А Лобановского звали Папа. А почему? Потому что к каждому своему футболисту Валерий Васильевич приезжал в больницу. А для Бескова многие становились «отработанным материалом»...