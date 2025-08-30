«После вылета с чемпионата мира Лобановский был трупом». Великий тренер не пережил «сэйв» Марадоны
Видеооператор сборной СССР Евгений Маликов в интервью «СЭ» рассказал про то, как Валерий Лобановский отреагировал на вылет команды с чемпионата мира 1990 года.
— 1990 год для меня до сих пор необъясним.
— После вылета с чемпионата мира Лобановский был трупом. Он ехал в Италию, думая о том, как стать чемпионом мира! Команда была готова здорово. Там же еще случились всякие денежные передряги, левые дела, чего прежде быть не могло. Но сломало его другое!
— Что? Я 35 лет гадаю.
— Он Румынию в голове уже обыграл. Думал об Аргентине. Те здорово играли — но и мы тоже. Ни в чем не уступили. До сих пор картина перед глазами, как Марадона выбивает мяч рукой из ворот! Я с трибуны гляжу: вроде рука была! Или нет? Я оттуда разглядел — а судья рядом стоял. «Не увидел».
— После чемпионата мира наша сборная отказывалась уезжать из Чокко, бастовала. Что-то не выплатили.
— Это темная и грязная история. Вообще-то Лобановский — человек совершенно не про деньги! Но хорошо платить стали только при нем. Благодаря его прямому контакту с Егором Лигачевым. Я получал половину от ребят. Им 600 долларов, мне — 300. Ординарец Лигачева с Лобановским постоянно был на связи. Этот помощник к нам на базу приезжал, расспрашивал — что еще надо?
— Это великое дело.
— При мне кто-то из начальников завел с Лобановским разговор про премиальные — Валерий Васильевич отрезал: «Ваше какое дело? Обещали — заплатите! Может, футболисты туалет хотят обклеить деньгами...» Знаете его прозвище у ребят?
— Знаю прозвище Бескова — Барин.
— Совершенно верно! А Лобановского звали Папа. А почему? Потому что к каждому своему футболисту Валерий Васильевич приезжал в больницу. А для Бескова многие становились «отработанным материалом»...
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|И
|В
|Н
|П
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|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
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|1
|2
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|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
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12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1