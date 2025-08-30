Мостовой: «Если бразилец сильнее, почему его не выпускать? Паспорт в футбол не играет»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее Министр спорта России Михаил Дегтярев раскритиковал исследование о влиянии лимита легионеров в РПЛ за 10 лет.

«Если бразилец сильнее русского, то почему его не выпускать? Если я тренер, то я выпускаю сильнейшего на поле. Паспорт в футбол не играет. Если игрок сильнее, то не важно, какой у него паспорт! Батраков проявил себя, забрал себе место. У игроков есть все условия сейчас, им все доступно. Проявляйте себя и занимайте место», — сказал Мостовой «СЭ».

Ожидается, что приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ будет подписан в этом году.

С сезона-2022/23 в чемпионате России действует лимит 13 легионеров + 12 доморощенных игроков в заявке. При этом одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.