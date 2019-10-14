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Видео первой тренировки Тедеско в «Спартаке»

21:53
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Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провел свою первую тренировку в московском клубе в понедельник, 14 октября. Красно-белые на своем официальном youtube-канале опубликовали видео с этого занятия.

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 14 очков после 12 туров.

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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