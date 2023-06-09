В сети появились новые интимные видео с Дзюбой

Сегодня, 9 июня, в Telegram-каналах получил распространение ряд интимных видео с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

На одном из них футболист обращается к неизвестной девушке. Судя по всему, он общался с ней по видеосвязи.

Ранее 34-летний форвард уже становился жертвой слива видео интимного характера осенью 2020 года.

С февраля этого года Дзюба выступает за «Локомотив». В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 11 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее нападающий выступал за «Адану Демирспор», «Зенит», «Спартак», тульский «Арсенал» и «Томь».