Ветеран «Динамо» Пильгуй считает, что работа Лички вызывает позитив: «У команды появилась атакующая игра»
Известный вратарь и ветеран «Динамо» Владимир Пильгуй в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, почему у сербского тренера Славиши Йокановича не получилось в клубе.
«Читал мнения некоторых коллег-ветеранов, что у Славиши Йокановича якобы не получилось в «Динамо» из-за селекции, трансферной политики. Честно говоря, с этим мнением не согласен. Насколько помню, состав у Йокановича был то ли третьим, то ли вообще вторым по стоимости в РПЛ. Купленные летом Даса, Нгамале, Фернандес сразу стали игроками стартового состава. Да, не «выстрелил» Норманн в связи с постоянными травмами — но редко бывает, когда все трансферы до единого попадают в точку. И разве с такими футболистами как Смолов, Тюкавин, Захарян, Шунин и так далее команда должна занимать девятое место?! По-моему, ответ очевиден», — сказал Пильгуй «СЭ».
Экс-вратарь «Динамо» также назвал причину неудачного выступления «Динамо» при Славише Йокановиче.
«Йоканович — тренер известный и опытный, но контакт с командой судя по словам игроков не нашел, результат не показал, и провал случился точно не из-за трансферов. Работа Лички, несмотря на неудачный старт сезона, пока вызывает скорее позитив — у команды появилась атакующая игра. И когда подъедут новички, неудача прошлого сезона не должна повториться. По крайней мере, я в команду по-прежнему верю», — добавил Пильгуй.
Личка возглавил «Динамо» в летнее межсезонье. В двух стартовых турах РПЛ бело-голубые проиграли «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0