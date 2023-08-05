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Сегодня, 11:31

Ветеран «Динамо» Пильгуй считает, что работа Лички вызывает позитив: «У команды появилась атакующая игра»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный вратарь и ветеран «Динамо» Владимир Пильгуй в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, почему у сербского тренера Славиши Йокановича не получилось в клубе.

«Читал мнения некоторых коллег-ветеранов, что у Славиши Йокановича якобы не получилось в «Динамо» из-за селекции, трансферной политики. Честно говоря, с этим мнением не согласен. Насколько помню, состав у Йокановича был то ли третьим, то ли вообще вторым по стоимости в РПЛ. Купленные летом Даса, Нгамале, Фернандес сразу стали игроками стартового состава. Да, не «выстрелил» Норманн в связи с постоянными травмами — но редко бывает, когда все трансферы до единого попадают в точку. И разве с такими футболистами как Смолов, Тюкавин, Захарян, Шунин и так далее команда должна занимать девятое место?! По-моему, ответ очевиден», — сказал Пильгуй «СЭ».

Экс-вратарь «Динамо» также назвал причину неудачного выступления «Динамо» при Славише Йокановиче.

«Йоканович — тренер известный и опытный, но контакт с командой судя по словам игроков не нашел, результат не показал, и провал случился точно не из-за трансферов. Работа Лички, несмотря на неудачный старт сезона, пока вызывает скорее позитив — у команды появилась атакующая игра. И когда подъедут новички, неудача прошлого сезона не должна повториться. По крайней мере, я в команду по-прежнему верю», — добавил Пильгуй.

Личка возглавил «Динамо» в летнее межсезонье. В двух стартовых турах РПЛ бело-голубые проиграли «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Владимир Пильгуй
Марцел Личка
Славиша Йоканович
0
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Источник: «Краснодар» подпишет контракт с защитником «Вальядолида» Оласой
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

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 2 1 0
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