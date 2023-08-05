Источник: «Краснодар» подпишет контракт с защитником «Вальядолида» Оласой

Защитник «Вальядолида» Лукас Оласа в скором времени станет игроком «Краснодара», сообщает Buysan в «твиттере».

По информации источника, соглашение 29-летнего уругвайца будет рассчитано на три года. Сообщается, что 6 августа футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт с российской командой.

Оласа играет за «Вальядолид» с 2021 года. Его соглашение с испанцами рассчитано до лета 2025 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 23 матча, отметившись одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Оласы в 2,5 миллиона евро.