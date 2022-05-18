Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость приостановлении контракта Марио Фернандеса с армейским клубом.

«И слава Богу! Корреспонденты сделали из него какого-то идола, супер Марио. Он не играет в обороне, не умеет, все проигрывает. Его игра для кухарок. Он подключается в атаку, когда ему вздумается, так называемый свободный художник, он ни за кого ни черта не хочет отвечать. Он подключается в атаку, да, потому что его там впереди никто не держит, правильно. А сзади-то кто будет обороняться? Сколько мы из-за него проиграли матчей и сборная сколько проигрывала. И последний матч мы из-за него проиграли, из-под него забили гол головой со штрафной площади. А вы все: «супер Марио, супер Марио«. Так что ничего страшного не произошло, пускай уходит, у нас есть кому его заменить, вон молодежка играет неплохо. Думаю, с этим проблем не возникнет, только правильно в обороне надо играть, правильно всех расставить и научить играть, вот и все», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ».

О приостановке карьеры Марио Фернандеса сообщила пресс-служба ЦСКА. 31-летний защитник в нынешнем сезоне провел за клуб 29 матчей, в которых забил два гола.