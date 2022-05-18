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Широков — о приостановке карьеры Фернандеса: «Возможно, он вернется в команду»

Широков отреагировал на новость о приостановке карьеры защитника Марио Фернандеса
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Бывший футболист ЦСКА Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о приостановке карьеры защитника армейцев Марио Фернандеса.

«Не знаю, насколько потеря Фернандеса серьезна для ЦСКА. Не знаю, кто будет играть на его месте. Может это и несерьезная потеря. Сейчас сказать трудно. Надо смотреть на то, кто его заменит - будет это приобретение или внутренний резерв. Если он приостановил контракт, то, возможно, он вернется в команду. Может, ему просто нужно отдохнуть», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

О приостановке карьеры Марио Фернандеса сообщила пресс-служба ЦСКА. 31-летний защитник в нынешнем сезоне провел за клуб 29 матчей, в которых забил два гола.

Марио Фернандес
Роман Широков
ФК ЦСКА (Москва)
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