Бывший футболист ЦСКА Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о приостановке карьеры защитника армейцев Марио Фернандеса.

«Не знаю, насколько потеря Фернандеса серьезна для ЦСКА. Не знаю, кто будет играть на его месте. Может это и несерьезная потеря. Сейчас сказать трудно. Надо смотреть на то, кто его заменит - будет это приобретение или внутренний резерв. Если он приостановил контракт, то, возможно, он вернется в команду. Может, ему просто нужно отдохнуть», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

О приостановке карьеры Марио Фернандеса сообщила пресс-служба ЦСКА. 31-летний защитник в нынешнем сезоне провел за клуб 29 матчей, в которых забил два гола.