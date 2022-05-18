ЦСКА опубликовал прощальный ролик с Фернандесом

ЦСКА в своем Telegram-канале опубликовал прощальный ролик с защитником Марио Фернандесом.

«Obrigado, легенда! Мы не прощаемся!» — написано в посте.

Сегодня 31-летний россиянин объявил о приостановлении карьеры. Фернандес после заключительного матча сезона против «Ростова» отправится в Бразилию.

В нынешнем сезоне защитник забил два мяча в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах.