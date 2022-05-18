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Сегодня, 19:07

ЦСКА опубликовал прощальный ролик с Фернандесом

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ЦСКА в своем Telegram-канале опубликовал прощальный ролик с защитником Марио Фернандесом.

«Obrigado, легенда! Мы не прощаемся!» — написано в посте.

Сегодня 31-летний россиянин объявил о приостановлении карьеры. Фернандес после заключительного матча сезона против «Ростова» отправится в Бразилию.

В нынешнем сезоне защитник забил два мяча в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Марио Фернандес
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ФК ЦСКА (Москва)
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