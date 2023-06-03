Ветеран ЦСКА считает, что команда заслужила серебряные медали: «Ростов» были мальчиками для битья"

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» высказался о победе армейцев над «Ростовом (4:1) в матче 30-го тура РПЛ.

«ЦСКА заслуженно победил сегодня. Правда, «Ростов» никакой. Они были мальчиками для битья, у которых ничего не получалось. Армейцы были на голову выше. Заслуженно ли ЦСКА занял второе место в РПЛ? Конечно, заслуженно. Растеряли много очков в свое время. Но Федотов справился с командой. Очень здорово у него работала кадровая политика. Все ребята впахивают и заслуженно победили сегодня», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место и завоевал серебряные медали.

«Ростов» занял четвертое место с 53 баллами.