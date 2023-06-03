Дзюба в шутку назвал Погостнова капитаном «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не стал комментировать результат матча 30-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1), после этого нападающий Артем Дзюба в шутку назвал защитника железнодорожников Егора Погостнова капитаном команды.

— Надо на несколько вопросов ответить. Как капитан.

Баринов: — Мы спешим на мероприятие.

Дзюба: — У нас Погостнов капитан.

«Локомотив» занял 8-е место в чемпионате России, набрав 45 очков.