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Сегодня, 11:22

Ветеран ЦСКА считает, что Дзюбу выгонят из «Нижнего Новгорода»

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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход форварда Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Пусть идет и там мешается, все равно его выгонят. На него играют только как на столба. Он удачно сыграл на чемпионате мира. Бывает такое, что у человека раскрылось что-то, крылья выросли в 29 лет. Сейчас ему уже за 30 далеко, так что здесь движение не то, реакция не та. Да, он все знает, все видит, но все кондиции потеряны. У него никаких хороших качеств не было, просто удача сопутствовала ему. С ним надо заканчивать давно уже. Если он будет играющим тренером, это будет хорошо, он будет сплачивать коллектив. Если он противопоставит себя коллективу, все, труба. И коллективу, и ему», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
Владимир Пономарев
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
3
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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