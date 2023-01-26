Ветеран ЦСКА считает, что Дзюбу выгонят из «Нижнего Новгорода»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход форварда Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Пусть идет и там мешается, все равно его выгонят. На него играют только как на столба. Он удачно сыграл на чемпионате мира. Бывает такое, что у человека раскрылось что-то, крылья выросли в 29 лет. Сейчас ему уже за 30 далеко, так что здесь движение не то, реакция не та. Да, он все знает, все видит, но все кондиции потеряны. У него никаких хороших качеств не было, просто удача сопутствовала ему. С ним надо заканчивать давно уже. Если он будет играющим тренером, это будет хорошо, он будет сплачивать коллектив. Если он противопоставит себя коллективу, все, труба. И коллективу, и ему», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.