Карраскаль: «Я счастлив в ЦСКА, но не знаю, останусь ли в клубе, или уйду зимой»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль допустил, что может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.

«Я счастлив в России. Не знаю, останусь ли я в ЦСКА или уйду, но мне все нравится в нынешней команде. Какова вероятность, что я сменю команду зимой? Честно говоря, я не знаю, этим занимается мой агент. Надеюсь, когда в России закончатся праздники, мне скажут, что будет дальше.

Беспокоит ли меня то, что российские клубы не могут выступать в еврокубках? Конечно. Я бы хотел поиграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, но в нынешних обстоятельствах моя команда не может принимать участие в этих турнирах. Единственное, что я могу сказать с уверенностью — я счастлив, люди в клубе и болельщики любят меня. Посмотрим, что произойдет в будущем», — приводит Primertiempo слова Карраскаля.

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля нынешнего года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с красно-синими действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.