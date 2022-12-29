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Карраскаль: «Я счастлив в ЦСКА, но не знаю, останусь ли в клубе, или уйду зимой»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль допустил, что может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.

«Я счастлив в России. Не знаю, останусь ли я в ЦСКА или уйду, но мне все нравится в нынешней команде. Какова вероятность, что я сменю команду зимой? Честно говоря, я не знаю, этим занимается мой агент. Надеюсь, когда в России закончатся праздники, мне скажут, что будет дальше.
Беспокоит ли меня то, что российские клубы не могут выступать в еврокубках? Конечно. Я бы хотел поиграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, но в нынешних обстоятельствах моя команда не может принимать участие в этих турнирах. Единственное, что я могу сказать с уверенностью — я счастлив, люди в клубе и болельщики любят меня. Посмотрим, что произойдет в будущем», — приводит Primertiempo слова Карраскаля.

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля нынешнего года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с красно-синими действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Хорхе Карраскаль
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ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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