Банатин заявил, что финальное предложение «Бешикташа» по Баринову составило пять миллионов евро

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал будущее своего клиента. Ранее российским хабвеком интересовался турецкий «Бешикташ».

«Каково будущее Баринова? Подготовка к кубковой игре и возобновлению сезона. Вопрос с переходом в Турцию закрыт? Да. Клубы не договорились. Финальное предложение от «Бешикташа» было пять миллионов евро с бонусами. Какая позиция у самого Баринова? Он профессиональный футболист. Его позиция — на футбольном поле, он делает все, чтобы развиваться. Что касается предложение турок, то ему это было интересно. «Локомотив» ничего не предлагал по контракту. Мы понимаем, что у команды непростые времена, есть, о чем озаботиться. В первую очередь надо показать результат, потом все придет», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провел 21 матч за железнодорожников, забил один гол и отдал одну результативную передачу.