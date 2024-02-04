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4 февраля, 22:37

Ветеран ЦСКА предложил Джикии задуматься над уходом из «Спартака»

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может прорабатывать варианты ухода из клуба, если не хочет оставаться в запасе.

«Одно другому не мешает. Если есть предложения, то надо их рассматривать, а то так и останешься сидеть на лавочке, тем более после травмы набрать форму ему так и не удалось. Джикии нужна игровая практика. Если на него есть спрос, то и «Спартак» наверняка будет думать о продлении. Может, возникнут и какие-нибудь европейские варианты, которые его устроят. В общем, надо обсуждать все, думать», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

30-летний Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в РПЛ всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

Источник: gazeta.ru
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
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 - : -
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 - : -
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