Ветеран ЦСКА предложил Джикии задуматься над уходом из «Спартака»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может прорабатывать варианты ухода из клуба, если не хочет оставаться в запасе.

«Одно другому не мешает. Если есть предложения, то надо их рассматривать, а то так и останешься сидеть на лавочке, тем более после травмы набрать форму ему так и не удалось. Джикии нужна игровая практика. Если на него есть спрос, то и «Спартак» наверняка будет думать о продлении. Может, возникнут и какие-нибудь европейские варианты, которые его устроят. В общем, надо обсуждать все, думать», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

30-летний Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в РПЛ всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.