Бояринцев назвал сильнейших легионеров «Спартака», с которыми он играл

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев назвал тройку сильнейших легионеров, которые выступали с ним в составе красно-белых.

«Назову трех. Первый, без шансов для других, Видич, — приводит Sport24 слова Бояринцева. — Сразу понял: Неманья быстро перерастет уровень российского футбола. Крепкий, высокий, а головой как играл!

Второй — Алекс. Очень нравились его мысли, поражала техника, видение поля. Честно, думал, он, как и Неманья, уедет в топ-5 лиг. Но, к сожалению, вернулся в Бразилию. Вроде как были семейные проблемы.

Третий — давайте Йиранек. Выбираю между Погатецом и Мартином, но пусть будет чех. С ним мы провели длительный период в «Спартаке», он банально был дольше в этом клубе».

Бояринцев играл за «Спартак» дважды: в 2005-2008 и 2009-2010 годах.