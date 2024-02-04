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4 февраля, 22:53

Билялетдинов: «Вера усилит «Локомотив», мне очень нравится этот игрок»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры в московскую команду.

«Вера смог бы разнообразить игру «Локомотива». Мне очень нравится этот футболист. На этой позиции высокая конкуренция. Ему так просто не будет, но он усилит «Локомотив», если перейдет», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

Также он ответил на вопрос, надо ли в таком случае «Локомотиву» расставаться с Антоном Миранчуком или Рифатом Жемалетдиновым.

«Для них отсутствие игровой практики — это болезненный вопрос. Пусть думают руководители «Локомотива». Если ни с кем не расстаться, могут возникнуть конфликты внутри команды», — добавил специалист.

Ранее появилась информация, что 26-летний аргентинец и его агент дали понять руководству «Оренбурга», что они «страдают в клубе» и попросили отпустить футболиста в «Локомотив». Однако, по словам самого Веры, у него все хорошо в команде, и он наслаждается тренировочными сборами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-vera-usilit-lokomotiv-mne-ochen-nravitsya-e-tot-igrok/
Лукас Вера
Ринат Билялетдинов
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4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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