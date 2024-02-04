Билялетдинов: «Вера усилит «Локомотив», мне очень нравится этот игрок»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры в московскую команду.

«Вера смог бы разнообразить игру «Локомотива». Мне очень нравится этот футболист. На этой позиции высокая конкуренция. Ему так просто не будет, но он усилит «Локомотив», если перейдет», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

Также он ответил на вопрос, надо ли в таком случае «Локомотиву» расставаться с Антоном Миранчуком или Рифатом Жемалетдиновым.

«Для них отсутствие игровой практики — это болезненный вопрос. Пусть думают руководители «Локомотива». Если ни с кем не расстаться, могут возникнуть конфликты внутри команды», — добавил специалист.

Ранее появилась информация, что 26-летний аргентинец и его агент дали понять руководству «Оренбурга», что они «страдают в клубе» и попросили отпустить футболиста в «Локомотив». Однако, по словам самого Веры, у него все хорошо в команде, и он наслаждается тренировочными сборами.