Ветеран ЦСКА считает «Спартак» фаворитом в матче с «Нижним Новгородом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород».

«Спартак — это удачно подобранная команда с приличным составом, хорошей игрой. Даже несмотря на неудачную игру с «Краснодаром», они никогда в жизни не сдадутся. «Спартак» много забивал, но судьи пару мячей не засчитали, один из мячей посчитали вне игры, потом еще 11-метровый дали в пользу соперника. В общем, было у меня много вопросов к судейству. В принципе очень хорошая команда, просто не везет пока что, так бывает, фарта нет.

Вот у ЦСКА фарт: две игры подряд выиграли на последних секундах, но так редко бывает. «Спартак» еще поймает свою игру. Ребята никогда не падают духом. Как играли, так и будут играть, не обращая внимания на судейство, да обидно. В предстоящем матче с «Нижним Новгородом» они выиграют их со счетом 2:1 или 2:0", — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Ланцетовой Александре.

Матч «Нижнй Новгород» — «Спартак» пройдет 19 марта на одноименном стадионе нижегородцев, начало — в 14.00.