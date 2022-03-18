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Ветеран ЦСКА считает «Спартак» фаворитом в матче с «Нижним Новгородом»

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород».

«Спартак — это удачно подобранная команда с приличным составом, хорошей игрой. Даже несмотря на неудачную игру с «Краснодаром», они никогда в жизни не сдадутся. «Спартак» много забивал, но судьи пару мячей не засчитали, один из мячей посчитали вне игры, потом еще 11-метровый дали в пользу соперника. В общем, было у меня много вопросов к судейству. В принципе очень хорошая команда, просто не везет пока что, так бывает, фарта нет.

Вот у ЦСКА фарт: две игры подряд выиграли на последних секундах, но так редко бывает. «Спартак» еще поймает свою игру. Ребята никогда не падают духом. Как играли, так и будут играть, не обращая внимания на судейство, да обидно. В предстоящем матче с «Нижним Новгородом» они выиграют их со счетом 2:1 или 2:0", — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Ланцетовой Александре.

Матч «Нижнй Новгород» — «Спартак» пройдет 19 марта на одноименном стадионе нижегородцев, начало — в 14.00.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Спартак

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ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
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