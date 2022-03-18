Бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг отреагировал на уход из жизни украинского полузащитника Алексея Бахарева.

«Симпатичный парень был, улыбчивый. На каждый матч настраивался, как на последний бой. Он был одарен от природы. Когда он играл в «Ладе», за него боролись все российские топ-команды, да и из Европы тоже смотрели с интересом. Таких, как он, сейчас в чемпионате России совсем мало. Нашим тренерам не нужно было быть великими, чтобы разглядеть его сумасшедший талант.

Но я считаю, что ему не удалось раскрыть его на все сто процентов. 45 лет — это, конечно, очень рано. В его возрасте еще можно было в ФНЛ пылить, даже быть лучшим там. Жаль, что от нас уходят великолепные люди. Он мог бы быть очень полезным человеком для развития нашего футбола", — сказал Трахтенберг «СЭ».

Ушел из жизни российский и украинский полузащитник Алексей Бахарев, сообщается на сайте донецкого «Шахтера».

За «горняков» он выступал с 1999 по 2004 год, провел в общей сложности 177 матчей и забил 13 мячей. Был частью команды, которая впервые в своей истории играла в групповом турнире Лиги чемпионов (2000/01) и добыла первое чемпионство в Украине (2001/02).