Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:04

Самедов назвал фаворита в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»

Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о предстоящем матче красно-белых с «Нижним Новгородом» в 22-м туре Тинькофф РПЛ.

«Фаворит «Спартак». После матча с «Краснодаром» надо реабилитироваться. Хотя это и непростой выезд, но «Спартак» фаворит. Красно-белым нужно играть в атакующий футбол, чтобы забить на один гол больше», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

19 марта в Нижнем Новгороде пройдет матч «Нижний Новгород» — «Спартак», начало — в 14.00 по московскому времени.

«Спартак» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» — 11-я строчка и 23 балла.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Спартак

Александр Самедов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лыжные марафоны: как они устроены, кто их бегает и сколько зарабатывает
И Бог с ними! Как на ЧМ-2022 попали русские фигуристы Илья Малинин, Анастасия Губанова и Екатерина Куракова
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
Агент Ваноли: «Паоло даже не думал об отъезде, он остается в России»
«Спартак» vs ТВ: кто кому больше нужен? Колонка Казакова
Департамент судейства РФС дал оценку пенальти, назначенному в пользу «Спартака». Судьям разослали новую рекомендацию
Гаврилов: «У «Спартака» отсутствуют командная игра и стабильность»
«Нижний Новгород» — «Спартак»: главные тренды матча
«Спартак» — один из любимых клиентов Кержакова-футболиста
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Ваноли: «Паоло даже не думал об отъезде, он остается в России»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости