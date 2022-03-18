Самедов назвал фаворита в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о предстоящем матче красно-белых с «Нижним Новгородом» в 22-м туре Тинькофф РПЛ.

«Фаворит «Спартак». После матча с «Краснодаром» надо реабилитироваться. Хотя это и непростой выезд, но «Спартак» фаворит. Красно-белым нужно играть в атакующий футбол, чтобы забить на один гол больше», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

19 марта в Нижнем Новгороде пройдет матч «Нижний Новгород» — «Спартак», начало — в 14.00 по московскому времени.

«Спартак» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород» — 11-я строчка и 23 балла.