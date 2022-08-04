Агент Карраскаля: «Хорхе отдает предпочтение ЦСКА и думает только о команде»

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес рассказал «СЭ», что игрок прекрасно чувствует себя в клубе и не собирается его покидать.

«Хорхе очень счастлив в ЦСКА! Он не принимает других предложений за пределами России, потому что хочет помочь клубу провести отличный сезон в этом году. Иностранным игрокам легко можно воспользоваться предложением ФИФА, но Хорхе отдает предпочтение ЦСКА и думает только о команде», — сказал Родригес «СЭ».

24-летний Карраскаль c февраля выступал за ЦСКА на правах аренды.

Ранее стало известно, что ЦСКА активировал опцию выкупа контракта колумбийца у «Ривер Плейта». Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.