Ветеран ЦСКА: «Федотов повел себя недостойно, не ожидал от него такого»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковал главного тренера армейцев Владимира Федотова за поведение во время матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Это недостойное поведение Федотова, не ожидал от него такого поведения. Это нехорошо, нужно быть сдержанным. Да, Абаскаль эмоциональный, прыгает и машет руками, но он не оскорблял тебя. А Федотов отправил его домой, употребив еще и матерные слова. Это никак не украшает тренера, тем более тренера ЦСКА. Он не может себя так вести с другими коллегами. В раздевалке он может сколько угодно орать на игроков», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Во время матча ЦСКА — «Спартак» Федотов вступил в конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Федотов сказал Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».