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Сегодня, 13:33

В «Оренбурге» заявили, что Сычевой превращается в солидный актив клуба

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе российских клубов к нападающему Владимиру Сычевому.

«Официально никаких обращений по Сычевому мы не получали. Игрок принадлежит к нам. Что если придет предложение? За всем стоит много обстоятельств. Будет ситуация — будем реагировать. Мы прекрасно понимаем, что Сычевой превращается в солидный актив. Вы же знаете историю футболиста. Мы видели, как за два года он превратился в того, кем он сейчас является», — сказал Еремякин «СЭ».

26-летний Сычевой забил 9 голов в 11 матчах чемпионата России-2022/23. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ, он уступает лишь Квинси Промесу из «Спартака», у которого 11 мячей.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
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 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

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