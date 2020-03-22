«Верка Сердючка заходит на ура». Младшая дочь Карпина зажгла под песню «Дольче Габбана»
20:02
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в своем Instagram опубликовал новое видео с дочерью Дашей. На кадрах девочка танцует, сидя на диване, под песню Верки Сердючки «Дольче Габбана».
«Верка-Сердючка заходит на ура», — подписал видео Карпин.
«Ростов» под руководством 51-летнего Карпина занимает 4-е место с 38 очками в турнирной таблице после 22 игр в РПЛ.
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