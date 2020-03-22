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«Верка Сердючка заходит на ура». Младшая дочь Карпина зажгла под песню «Дольче Габбана»

20:02
Валерий Карпин, супруга Дарья и дочь Даша. Фото instagram.com
Валерий Карпин, супруга Дарья и дочь Даша. Фото instagram.com
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в своем Instagram опубликовал новое видео с дочерью Дашей. На кадрах девочка танцует, сидя на диване, под песню Верки Сердючки «Дольче Габбана».

«Верка-Сердючка заходит на ура», — подписал видео Карпин.

«Ростов» под руководством 51-летнего Карпина занимает 4-е место с 38 очками в турнирной таблице после 22 игр в РПЛ.

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