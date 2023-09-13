Венесуэльский нападающий Понсе хотел бы сыграть товарищеский матч с Россией

Венесуэльский форвард «Акрона» Андрес Понсе сравнил сборные России или Венесуэлы.

«Мне кажется, что наши сборные очень похожи. Что касается сил, то 50 на 50. Сейчас Венесуэла имеет большое количество хороших футболистов, выступающих в европейских топ-чемпионатах: в Испании, во Франции. В футболе может произойти все. Ты не можешь наперед знать, кто сильнее, не сыграв с этой командой», — приводит «РБ Спорт» слова Понсе.

Также футболист отметил, что хотел бы принять участие в матче со сборной России.

«Я бы хотел. Это была бы огромная возможность для меня. Мы бы смогли оценить, в какой форме сейчас мы находимся, лучше ли мы сборной России или хуже, — добавил он.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).