В штабе Станковича считают невозможным уход в сборную Сербии

Как стало известно «СЭ», в штабе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича не рассматривают уход в сборную Сербии и считают его «невозможным». Сам Станкович ориентирован на клубный футбол, его агент Дарко Ристич солидарен со своим клиентом.

12 мая издание Legalbet сообщило, что агент Станковича Братислав Ристич пообещал своему клиенту, что в ближайшее время он будет трудоустроен в сборной Сербии.

Действующий контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 51 очком.