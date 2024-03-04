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4 марта, 03:49

Веденеев: «Бразильцам «Зенита» не хватило сыгранности, а «Спартак» угадал с расстановкой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев объяснил, чего не хватило команде для победы в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Разочарованы этим матчем, наверное, те, кто чего-то ждал от «Зенита»... В предсезонке команда была на голову сильнее всех соперников, но много говорилось о том, что перед стартом сезона лучше подыскивать равных себе по силе спарринг-партнеров. Но они не смогли, видимо, этого сделать, и все матчи в подготовительном периоде провели на половине поля соперника. А оказалось, что в чемпионате России нужно еще и обороняться, прессинговать, играть в середине поля, пытаться нейтрализовывать соперника. Плюс в официальных играх оппоненты бьются, в какие-то моменты идет просто яростная борьба за каждый мяч. «Зенит» этого на сборах не испытал, а в Бразилии, откуда приехала партия новичков, вообще в такой футбол не играют. Там более открытая игра. А у тренерского штаба, видимо, духа не хватило выставить состав, который уже прошел такие испытания. Они выпустили максимальное количество бразильцев, которым еще и сыгранности не хватало. Например, сложно сказать, как игра Артур, что у него за стиль, потому что мяча у него почти не было. А у Клаудиньо и Вендела резко снизилось качество импровизационных комбинаций, они были оба ограничены. Хотя в обороне оба отработали неплохо.
«Спартак» приятно удивил? Да, именно так. Думаю, тут большую роль сыграла расстановка игроков. По такой схеме команда играет очень редко. Думаю, это связано с отсутствием Промеса, потому что, когда он в строю, он играет четко на фланге. И они привыкли играть в три нападающих. Но такая схема часто оказывалась неэффективной. А сейчас Промеса нет, и у них сформировалась отличная четверка полузащитников, все очень хорошо сыграли. Им удалось навязать борьбу бразильским игрокам центра поля «Зенита», не давали им развернуться. Единственная проблема «Спартака» — центрфорвард, считай, они без него играли. А вот Зобнин справа сыграл очень уверенно, Медина был неплох на фланге. Видно, что на сборах хорошо поработали, физически подготовились. Было пару моментов в игре, когда я думал — вот сейчас они сдуются, и «Зенит» начнет их валтузить. А в результате «Спартак» в конце вообще выиграть мог! Стоило уйти Соболеву и выйти Игнатову — сразу пошли атаки, моменты. Думаю, «Зенит» просто этого не ожидал.», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, «Спартак» идет четвертым с 31 очком.

Источник: РБ Спорт
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
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11
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12
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 Урал 19 5 4 10 18-29 19
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 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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