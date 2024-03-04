Веденеев: «Бразильцам «Зенита» не хватило сыгранности, а «Спартак» угадал с расстановкой»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев объяснил, чего не хватило команде для победы в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Разочарованы этим матчем, наверное, те, кто чего-то ждал от «Зенита»... В предсезонке команда была на голову сильнее всех соперников, но много говорилось о том, что перед стартом сезона лучше подыскивать равных себе по силе спарринг-партнеров. Но они не смогли, видимо, этого сделать, и все матчи в подготовительном периоде провели на половине поля соперника. А оказалось, что в чемпионате России нужно еще и обороняться, прессинговать, играть в середине поля, пытаться нейтрализовывать соперника. Плюс в официальных играх оппоненты бьются, в какие-то моменты идет просто яростная борьба за каждый мяч. «Зенит» этого на сборах не испытал, а в Бразилии, откуда приехала партия новичков, вообще в такой футбол не играют. Там более открытая игра. А у тренерского штаба, видимо, духа не хватило выставить состав, который уже прошел такие испытания. Они выпустили максимальное количество бразильцев, которым еще и сыгранности не хватало. Например, сложно сказать, как игра Артур, что у него за стиль, потому что мяча у него почти не было. А у Клаудиньо и Вендела резко снизилось качество импровизационных комбинаций, они были оба ограничены. Хотя в обороне оба отработали неплохо.

«Спартак» приятно удивил? Да, именно так. Думаю, тут большую роль сыграла расстановка игроков. По такой схеме команда играет очень редко. Думаю, это связано с отсутствием Промеса, потому что, когда он в строю, он играет четко на фланге. И они привыкли играть в три нападающих. Но такая схема часто оказывалась неэффективной. А сейчас Промеса нет, и у них сформировалась отличная четверка полузащитников, все очень хорошо сыграли. Им удалось навязать борьбу бразильским игрокам центра поля «Зенита», не давали им развернуться. Единственная проблема «Спартака» — центрфорвард, считай, они без него играли. А вот Зобнин справа сыграл очень уверенно, Медина был неплох на фланге. Видно, что на сборах хорошо поработали, физически подготовились. Было пару моментов в игре, когда я думал — вот сейчас они сдуются, и «Зенит» начнет их валтузить. А в результате «Спартак» в конце вообще выиграть мог! Стоило уйти Соболеву и выйти Игнатову — сразу пошли атаки, моменты. Думаю, «Зенит» просто этого не ожидал.», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, «Спартак» идет четвертым с 31 очком.