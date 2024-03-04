Веденеев: «Бразильцам «Зенита» не хватило сыгранности, а «Спартак» угадал с расстановкой»
Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев объяснил, чего не хватило команде для победы в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).
«Разочарованы этим матчем, наверное, те, кто чего-то ждал от «Зенита»... В предсезонке команда была на голову сильнее всех соперников, но много говорилось о том, что перед стартом сезона лучше подыскивать равных себе по силе спарринг-партнеров. Но они не смогли, видимо, этого сделать, и все матчи в подготовительном периоде провели на половине поля соперника. А оказалось, что в чемпионате России нужно еще и обороняться, прессинговать, играть в середине поля, пытаться нейтрализовывать соперника. Плюс в официальных играх оппоненты бьются, в какие-то моменты идет просто яростная борьба за каждый мяч. «Зенит» этого на сборах не испытал, а в Бразилии, откуда приехала партия новичков, вообще в такой футбол не играют. Там более открытая игра. А у тренерского штаба, видимо, духа не хватило выставить состав, который уже прошел такие испытания. Они выпустили максимальное количество бразильцев, которым еще и сыгранности не хватало. Например, сложно сказать, как игра Артур, что у него за стиль, потому что мяча у него почти не было. А у Клаудиньо и Вендела резко снизилось качество импровизационных комбинаций, они были оба ограничены. Хотя в обороне оба отработали неплохо.
«Спартак» приятно удивил? Да, именно так. Думаю, тут большую роль сыграла расстановка игроков. По такой схеме команда играет очень редко. Думаю, это связано с отсутствием Промеса, потому что, когда он в строю, он играет четко на фланге. И они привыкли играть в три нападающих. Но такая схема часто оказывалась неэффективной. А сейчас Промеса нет, и у них сформировалась отличная четверка полузащитников, все очень хорошо сыграли. Им удалось навязать борьбу бразильским игрокам центра поля «Зенита», не давали им развернуться. Единственная проблема «Спартака» — центрфорвард, считай, они без него играли. А вот Зобнин справа сыграл очень уверенно, Медина был неплох на фланге. Видно, что на сборах хорошо поработали, физически подготовились. Было пару моментов в игре, когда я думал — вот сейчас они сдуются, и «Зенит» начнет их валтузить. А в результате «Спартак» в конце вообще выиграть мог! Стоило уйти Соболеву и выйти Игнатову — сразу пошли атаки, моменты. Думаю, «Зенит» просто этого не ожидал.», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, «Спартак» идет четвертым с 31 очком.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5