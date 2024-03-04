Радченко: «От матча «Зенита» и «Спартака» ожидал более зрелищной игры, но результат закономерен»

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о ничейном матче между сине-бело-голубыми и красно-белыми (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«С точки зрения специалиста, было интересно посмотреть, как будут играть команды, потому что в межсезонье было много прогнозов и разговоров на эту тему. Что касается результата, то он закономерен: на последних минутах «Спартак» мог увезти победу, в первом тайме Хлусевич выбил из пустых ворот.

Игра «Зенита»? Конечно, я ожидал большего, более зрелищного футбола. Но надо учитывать, что это был матч после длительного перерыва, в команде много новичков. Плюс сразу такое дерби. Возможно, все это повлияло на качество игры «Зенита». Но, я думаю, с ходом первенства все вольются, и команда будет показывать ту игру, которую болельщики привыкли видеть», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 37 очками, «Спартак» идет четвертым с 31 очком.