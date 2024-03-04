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4 марта, 04:45

Радченко: «От матча «Зенита» и «Спартака» ожидал более зрелищной игры, но результат закономерен»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о ничейном матче между сине-бело-голубыми и красно-белыми (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«С точки зрения специалиста, было интересно посмотреть, как будут играть команды, потому что в межсезонье было много прогнозов и разговоров на эту тему. Что касается результата, то он закономерен: на последних минутах «Спартак» мог увезти победу, в первом тайме Хлусевич выбил из пустых ворот.
Игра «Зенита»? Конечно, я ожидал большего, более зрелищного футбола. Но надо учитывать, что это был матч после длительного перерыва, в команде много новичков. Плюс сразу такое дерби. Возможно, все это повлияло на качество игры «Зенита». Но, я думаю, с ходом первенства все вольются, и команда будет показывать ту игру, которую болельщики привыкли видеть», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 37 очками, «Спартак» идет четвертым с 31 очком.

Источник: РБ Спорт
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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