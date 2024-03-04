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4 марта, 03:22

Личка о зимней паузе в РПЛ: «Мне больше понравилось бы играть летом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как относится к зимней паузе в чемпионате России.

«Что делать с длинным зимним перерывом в РПЛ? Я понимаю, что в России холодная зима. В Сочи, Краснодаре и Ростове другой климат, а на стадионе в Санкт-Петербурге могут закрыть крышу и все будет хорошо, но в Екатеринбурге, например, было минус 30. Как в таких условиях играть в футбол? В чемпионате России раньше играли по системе «весна-осень». Я думаю, что это хорошо, потому что летом поля в хорошем состоянии, и погода супер. Но при этом в ноябре, когда идет борьба за чемпионство и сохранение места в РПЛ, газоны уже становятся хуже. Всегда есть плюсы и минусы.
Какое решение этой проблемы я вижу? Честно скажу, что мне больше понравилось бы играть летом, потому что погода больше позволяет это делать. С другой стороны, сейчас только в Воронеже было очень тяжелое поле, а ноябре или декабре, когда мы играли дома, поле всегда было хорошо подготовлено», — приводит Legalbet слова Лички.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 35 очками в 19 матчах.

Источник: Legalbet
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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