Личка о зимней паузе в РПЛ: «Мне больше понравилось бы играть летом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как относится к зимней паузе в чемпионате России.

«Что делать с длинным зимним перерывом в РПЛ? Я понимаю, что в России холодная зима. В Сочи, Краснодаре и Ростове другой климат, а на стадионе в Санкт-Петербурге могут закрыть крышу и все будет хорошо, но в Екатеринбурге, например, было минус 30. Как в таких условиях играть в футбол? В чемпионате России раньше играли по системе «весна-осень». Я думаю, что это хорошо, потому что летом поля в хорошем состоянии, и погода супер. Но при этом в ноябре, когда идет борьба за чемпионство и сохранение места в РПЛ, газоны уже становятся хуже. Всегда есть плюсы и минусы.

Какое решение этой проблемы я вижу? Честно скажу, что мне больше понравилось бы играть летом, потому что погода больше позволяет это делать. С другой стороны, сейчас только в Воронеже было очень тяжелое поле, а ноябре или декабре, когда мы играли дома, поле всегда было хорошо подготовлено», — приводит Legalbet слова Лички.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 35 очками в 19 матчах.