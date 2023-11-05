Веденеев считает, что сейчас не нужно бояться «Зенита»

Бывший защитник «Зенита», чемпион СССР в составе команды Сергей Веденеев поделился впечатлениями от победы петербуржцев над «Балтикой» (2:0).

«Перед матчем в Калининграде доводилось слышать прогнозы, что за счет хорошего настроя и домашних трибун «Балтика» может оказать сопротивление «Зениту». Но в итоге им все же не удалось показать хорошую игру, они, видимо, каждый в душе настроился на оборону, раньше времени поставил себя в положение второго номера. В результате хозяева были очень скованы, у них за весь матч был только один, кажется, опасный момент. Хотя «Зенит» сейчас не настолько хорош, чтобы его бояться. Ничего такого особенного петербуржцы не делали и не показывали, разве что, просто поднажали во втором тайме. В итоге получилась очередная рабочая зенитовская победа — за счет дисциплины в обороне, хорошего возврата и бразильских игроков. Многие команды выходят и заранее боятся? К сожалению, это действительно проблема. Наши русские футболисты психологически до сих пор не могут выйти на профессиональный уровень, показывать в каждом матче свою лучшую игру, на которую способны. И выставляют себя в роли аутсайдеров, думают больше об обороне, а не об атаке, какая-то скованность... Вот «Балтике» просто надо было показать бойцовские качества, а они их не смогли проявить. Так, эпизодически что-то было... А я повторюсь, «Зенит» сейчас играет в таком составе, что если их плотно «прихватить», тем более, на чужом для петербуржцев поле, то можно играть», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

«Зенит» в гостях одержал победу над «Балтикой» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0. Сине-бело-голубые набрали 29 очков и вышли на первое место в РПЛ, обойдя «Краснодар», который еще не сыграл в 14-м туре. «Балтика» (11 очков) осталась предпоследней в турнирной таблице.