Веденеев считает, что сейчас не нужно бояться «Зенита»
Бывший защитник «Зенита», чемпион СССР в составе команды Сергей Веденеев поделился впечатлениями от победы петербуржцев над «Балтикой» (2:0).
«Перед матчем в Калининграде доводилось слышать прогнозы, что за счет хорошего настроя и домашних трибун «Балтика» может оказать сопротивление «Зениту». Но в итоге им все же не удалось показать хорошую игру, они, видимо, каждый в душе настроился на оборону, раньше времени поставил себя в положение второго номера. В результате хозяева были очень скованы, у них за весь матч был только один, кажется, опасный момент. Хотя «Зенит» сейчас не настолько хорош, чтобы его бояться. Ничего такого особенного петербуржцы не делали и не показывали, разве что, просто поднажали во втором тайме. В итоге получилась очередная рабочая зенитовская победа — за счет дисциплины в обороне, хорошего возврата и бразильских игроков. Многие команды выходят и заранее боятся? К сожалению, это действительно проблема. Наши русские футболисты психологически до сих пор не могут выйти на профессиональный уровень, показывать в каждом матче свою лучшую игру, на которую способны. И выставляют себя в роли аутсайдеров, думают больше об обороне, а не об атаке, какая-то скованность... Вот «Балтике» просто надо было показать бойцовские качества, а они их не смогли проявить. Так, эпизодически что-то было... А я повторюсь, «Зенит» сейчас играет в таком составе, что если их плотно «прихватить», тем более, на чужом для петербуржцев поле, то можно играть», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».
«Зенит» в гостях одержал победу над «Балтикой» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0. Сине-бело-голубые набрали 29 очков и вышли на первое место в РПЛ, обойдя «Краснодар», который еще не сыграл в 14-м туре. «Балтика» (11 очков) осталась предпоследней в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
2
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1