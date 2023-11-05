Наказаны 8 из 23 судей РПЛ. Они не работают в 14-м туре
Департамент судейства РФС не дал назначений на матчи 14-го тура чемпионата России восьми арбитрам. Ни в какой роли (рефери, ВАР, АВАР или резервным) не работают Алексей Амелин, Ян Бобровский, Роман Галимов, Евгений Турбин, Виталий Мешков, Артур Федоров, Артем Чистяков и Рафаэль Шафеев.
Например, отстранены от судейства арбитр, ВАР и АВАР матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — «Урал» (2:1). Шафеев в первом тайме ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей за игру рукой одного из уральских футболистов. А ВАР Турбин и АВАР Бобровский ошибочно не вмешались.
При этом два тура подряд избегает наказаний Сергей Иванов, который сейчас работает на игре «Краснодар» — «Крылья Советов». В 12-м туре в матче «Локомотив» — «Динамо» (0:0) он не удалил защитника гостей Роберто Фернандеса за лишение соперника явной возможности забить гол. А в 13-м во втором тайме встречи «Пари НН» — «Сочи» (1:0) ростовчанин не вмешался в действия Сергея Цыганка, который не удалил нижегородца Николая Калинского за агрессию и умышленный удар соперника головой в лицо.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
2
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1