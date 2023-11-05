Наказаны 8 из 23 судей РПЛ. Они не работают в 14-м туре

Департамент судейства РФС не дал назначений на матчи 14-го тура чемпионата России восьми арбитрам. Ни в какой роли (рефери, ВАР, АВАР или резервным) не работают Алексей Амелин, Ян Бобровский, Роман Галимов, Евгений Турбин, Виталий Мешков, Артур Федоров, Артем Чистяков и Рафаэль Шафеев.

Например, отстранены от судейства арбитр, ВАР и АВАР матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — «Урал» (2:1). Шафеев в первом тайме ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей за игру рукой одного из уральских футболистов. А ВАР Турбин и АВАР Бобровский ошибочно не вмешались.

При этом два тура подряд избегает наказаний Сергей Иванов, который сейчас работает на игре «Краснодар» — «Крылья Советов». В 12-м туре в матче «Локомотив» — «Динамо» (0:0) он не удалил защитника гостей Роберто Фернандеса за лишение соперника явной возможности забить гол. А в 13-м во втором тайме встречи «Пари НН» — «Сочи» (1:0) ростовчанин не вмешался в действия Сергея Цыганка, который не удалил нижегородца Николая Калинского за агрессию и умышленный удар соперника головой в лицо.