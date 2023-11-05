«Краснодар» — «Крылья Советов»: хозяева ведут в счете после первого тайма

«Краснодар» обыгрывает «Крылья Советов» после первого тайма матча 14-го тура РПЛ — 1:0.

Счет открыл нападающий «быков» Джон Кордоба на 16-й минуте встречи. Этот гол стал для него седьмым в текущем сезоне чемпионата России.

Игра проходит на стадионе «Арена Краснодар». «СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию матча.