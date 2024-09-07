Васютин объяснил, почему подписал контракт с «Акроном»
Вратарь «Акрона» Александр Васютин ответил на вопрос, почему подписал контракт с тольяттинцами.
«Они были самыми конкретными. Самыми заинтересованными. Мы пообщались со спортивным директором, потом я поговорил с тренером вратарей. Они рассказывали про видение меня как игрока, мою роль в клубе. Что они от меня хотят и почему делают выбор в пользу меня, а не кого-то другого», — цитирует Васютина «Чемпионат».
Ранее Васютин играл за «Зенит», «Лахти», «Сарпсборг 08» и «Юргорден».
Источник: Чемпионат
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|
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|20:15
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Оренбург – Локомотив
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|14.09
|14:15
|
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|14.09
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|
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|14.09
|16:30
|
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|
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Маркус Вендел
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