Васютин объяснил, почему подписал контракт с «Акроном»

Вратарь «Акрона» Александр Васютин ответил на вопрос, почему подписал контракт с тольяттинцами.

«Они были самыми конкретными. Самыми заинтересованными. Мы пообщались со спортивным директором, потом я поговорил с тренером вратарей. Они рассказывали про видение меня как игрока, мою роль в клубе. Что они от меня хотят и почему делают выбор в пользу меня, а не кого-то другого», — цитирует Васютина «Чемпионат».

Ранее Васютин играл за «Зенит», «Лахти», «Сарпсборг 08» и «Юргорден».