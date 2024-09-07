Тренер «Химок» Артига заявил, что звал Месси в российский клуб
Тренер «Химок» назвал условие, при котором Месси перешел бы в клуб РПЛ
Главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что просил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси перейти в российский клуб.
«Он отказался переходить — Лео сказал, что в России очень холодно, а в Майами тепло, идеальная погода для него. Месси 100 процентов перешел бы в «Химки», если бы погода в России была, как в Майами», — цитирует Артигу «РБ Спорт».
48-летний Артига с 2010 по 2021 год работал с юношескими командами «Барселоны».
«Химки» после 7 туров РПЛ набрали 6 очков и занимают 13-е место в таблице.
Источник: РБ Спорт
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|
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|0
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|15
|
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|
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|4
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|
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|
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|
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|1
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|3
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|6
|
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|7
|1
|2
|4
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|5
|
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|Ахмат
|7
|0
|5
|2
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|
16
|Факел
|7
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
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|
Динамо – Ахмат
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|15.09
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|
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
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|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
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|1
|
|
Бутта Магомедов
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