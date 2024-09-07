Тренер «Химок» Артига заявил, что звал Месси в российский клуб

Тренер «Химок» назвал условие, при котором Месси перешел бы в клуб РПЛ

Главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что просил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси перейти в российский клуб.

«Он отказался переходить — Лео сказал, что в России очень холодно, а в Майами тепло, идеальная погода для него. Месси 100 процентов перешел бы в «Химки», если бы погода в России была, как в Майами», — цитирует Артигу «РБ Спорт».

48-летний Артига с 2010 по 2021 год работал с юношескими командами «Барселоны».

«Химки» после 7 туров РПЛ набрали 6 очков и занимают 13-е место в таблице.