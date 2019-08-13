Василий Кикнадзе: "Рибери? 2 сентября расскажу все с фамилиями и паролями"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил "СЭ", что до закрытая трансферного окна не намерен говорить о активности клуба на рынке.

Ранее появилась информация, что клуб ведет переговоры с бывшим полузащитником сборной Франции и "Баварии" 36-летним Франком Рибери, который сейчас является свободным агентом.

– Агент Рибери никак не успокоится. Говорит, что вы с Франком ведете переговоры. Правда?

– Никаких комментариев до 2 сентября, – сказал Кикнадзе. – Тогда расскажу обо всем, что было, с именами, фамилиями, паролями, суммами, со всем. Но до этой даты ничего говорить не стану. (Арман Мкртчян)