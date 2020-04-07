Заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий поддержал идею сокращения зарплат на фоне пандемии коронавируса.

— Ситуация тяжелая, много бюджет не получает без телетрансляций и спонсорских поступлений. Тяжело сейчас всем, не стоит какие-то клубы выделять, — сказал Березуцкий в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — В Европе некоторые команды определились с удержаниями зарплаты. Надо действовать коллегиально и утвердить приемлемые суммы для команд и футболистов. Наверное, зарплаты должны быть срезаны на какой-то процент.

По кадровым вопросам предписание должно быть УЕФА, ФИФА, РФС. Если сезон будет доигран, контракты нужно автоматически продлить до какого-то времени, поставить какие-то трансферные окна. Все должно быть сделано правильно. Не думаю, что будет какая-то проблема у футболистов, у которых контракты заканчиваются в мае, а надо будет играть в июне или июле.