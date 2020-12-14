Тренер ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, кто из новичков московского клуба зарекомендовал себя лучше всего.

— Лучше всех зарекомендовал себя Зайнутдинов, — сказал Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова. — И Эджуке показывает себя. У него видно яркие качества. Конечно, нужно над многим работать, но это футболист хорошего уровня. Все остальное зависит от работы тренерского штаба.

Промахнулись с Гайчем? Посмотрим. Возможно. Может, тренерская ошибка. Где-то неправильно подвели его к сезону. На мой взгляд, он не готов физически. Из-за этого и неуверенность в игре. Надеюсь, он прибавит после сборов.